Ex-FPÖ-Angestellte sollen nun bei der AfD arbeiten

Nach Ende der türkis-blauen Koalition sollen mehrere ehemalige Mitarbeiter der FPÖ zur AfD in Deutschland wechseln.

FPÖ-Mitarbeiter wechseln zur AfD

Demnach wechselten mehrere Freiheitliche nach dem Kollaps der ÖVP-FPÖ-Regierung als Mitarbeiter in die AfD-Bundestagsfraktion in Berlin, wie die "Presse" am Rande des Besuches von FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl in Berlin berichtete. Aus der FPÖ gab es dazu vorerst keine Informationen.