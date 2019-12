Kickl fordert Ausweitung des Ibiza-U-Ausschusses

SPÖ und NEOS haben einen parlamentarischen U-Ausschuss zur Untersuchung der "mutmaßlichen Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung" auf den Weg gebracht. FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl forderte am Dienstag abermals die Ausweitung auf weiter zurückreichende Ereignisse.

Kickl wies auf Zahlungen an Dietmar Hoscher hin

Hoscher habe in der OeNB von 1986 bis 1988 als volkswirtschaftlicher Referent gearbeitet und sei seither dauerkarenziert - was ihm nach dem damaligen Dienstrecht eine OeNB-Pension sichere. "Dem Vernehmen nach geht es um rund 50.000 Euro brutto im Jahr. Bei 14 Auszahlungen wären das rund 3.570 Euro brutto im Monat" und damit mehr als doppelt so viel wie eine durchschnittliche Alterspension in Österreich, so die Zeitung.