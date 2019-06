Kickl bietet Kurz Türkis-Blau II an

Herbert Kickl ist wohl kein Mann andauernden Grolls: Der Ex-Innenminister bot Ex-Bundeskanzler Kurz auf Facebook eine zweite türkis-blaue Koalition an. Dabei sehe er für sich selbst wieder den Innenministerposten vor.

Ein solche Fortsetzung der (infolge der Ibiza-Affäre von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache) beendeten Koalition "würde sich doch auch die Mehrheit der Bevölkerung wünschen", meinte Kickl. "Als Nachweis Ihrer Unabhängigkeit von dieser alten ÖVP gilt, wenn die FPÖ wieder alle ihre bisherigen Ressorts, in denen hervorragende Arbeit geleistet wurde, übernimmt", so das Angebot Kickls. "Ich persönlich hätte im Innenministerium noch viel Positives zu erledigen", so der nunmehrige FPÖ-Klubchef.

Seitenhiebe gegen grün und pink

"Sie selbst entscheiden, ob Ihr Weg erst begonnen hat oder doch schon zu Ende ist. Die grünen und pinkfarbigen Markierungen führen Sie auf den Holzweg, direkt in die Sackgasse. Folgen Sie daher besser weiterhin den blauen Wegweisern!", meinte er in Richtung von ÖVP-Chef Sebastian Kurz.

In dieselbe Kerbe schlug FPÖ-Chef Norbert Hofer: "Der erfolgreiche Weg wurde beendet. Jetzt plant die ÖVP eine Koalition mit den Grünen oder mit den NEOS. Der Weg der ÖVP führt nun in die entgegengesetzte Richtung", so Hofer in einer Aussendung.