Kick-off auf der Wiener Donauinsel: Windrad erscheint im bunten Kleid

Auf der Donauinsel wird in den nächsten Wochen das Kunstwerk mit 200 Folien auf dem Windrad auf der Donauinsel umgesetzt.

Donauinsel-Windrad: "Eine bunte Abwechslung"



Sofern das Wetter und der Wind es zulassen, wird in den nächsten Wochen jede Minute beim Windrad gearbeitet. "Unsere Industriekletterer sind normalerweise bei der Wartung von Windkraftlagen im Einsatz. Die Kunstaktion ist eine bunte Abwechslung", sagt der Geschäftsführer der Skyworkers Seehofer GmbH Jakob Seehofer. Skyworkers Seehofer GmbH setzt die Beklebung der Folien auf das Windrad um. Jede Folie wird von einem Kletterer an einem Seil hängend in schwindelerregender Höhe aufgeklebt.