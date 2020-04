Kfz-Zulassungsstellen nach Ostern wieder geöffnet

Ab 14. April werden die Kfz-Zulassungsstellen des Landes ihren Betrieb wieder aufnehmen.

"In dieser Jahreszeit gehen nicht selten Anträge auf Wiederausfolgung von Kennzeichentafeln für Motorräder, Wohnmobile und Cabrios, die über den Winter vorübergehend stillgelegt wurden, bei den Zulassungsstellen ein. Dazu kommen natürlich Neuanmeldungen, Wohnsitzänderungen und viele weitere Dienstleistungen, die bearbeitet werden müssen", so ÖAMTC-Jurist Martin Hoffer.

Corona-Sicherheitsmaßnahmen gelten auch in Kfz-Zulassungsstellen

In den Geschäftslokalen werden sich nicht mehr als ein Antragsteller pro 20 Quadratmeter befinden dürfen. Dies wird durch Zugangskontrollen sichergestellt. Zudem muss auch in den Kfz-Zulassungsstellen ein Abstand von mindestens einem Meter zwischen den anwesenden Personen eingehalten werden. Das trifft auch auf die Beschäftigten zu.

Telefonische Terminvereinbarung wird empfohlen

"Da die Sicherheitsmaßnahmen die Kapazitäten der Zulassungsstellen belasten können, ist mit erheblichen Wartezeiten zu rechnen. Wir empfehlen daher eine vorherige telefonische Terminvereinbarung, bei der man die konkrete Dienstleistung, die man in Anspruch nehmen möchte, vorab beschreiben kann, damit die persönliche Anwesenheit der Antragsteller in der Zulassungsstelle möglichst kurz gehalten wird", so Hoffer.