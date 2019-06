Kern-Sager über schlechte Wahlchancen der SPÖ ärgert Doskozil

Dass Ex-SPÖ-Chef Christian Kern der Partei bei der kommenden NR-Wahl nur schlechte Chancen vorhergesagt hat, sorgt bei Hans Peter Doskozil für Unverständnis. Solche Aussagen würden der SPÖ nur noch mehr schaden.

Doskozil kritisiert Kern-Aussagen scharf

Das Dilemma der SPÖ habe mit der Art und Weise begonnen, wie Kern die Partei übernommen habe. "Jetzt sich in der Replik zu melden, das nützt der Partei überhaupt nicht, das schadet ihr mehr", sagte Doskozil am Montagabend.

SPÖ mit Schwächen in Bundesländern

Kerns Einschätzung der Wahlchancen ("Hoch gewinnt die SPÖ das nimmer") teilt Doskozil nicht. "Die Ausgangsposition könnte besser sein", räumte er ein. Außerdem habe die SPÖ markante Schwächen in einigen Ländern. Aber in der Politik könne es auch schnell gehen und man müsse bei aller Kritik positiv in die Zukunft blicken, so Doskozil bei einer Diskussionsveranstaltung am Montagabend.