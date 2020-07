Kelly schafft mit zweitem Lager mehr Platz für Chips

Bis Juli 2021 entsteht beim Knabbergepäck-Hersteller Kelly in Wien-Donaustadt ein zweites Hochregallager für Chips. Rund 9.000 Paletten sollen darin Platz finden.

Der Chips-Speicher wird vergrößert: Kelly verdoppelt in Wien seine Lagerkapazität. Dafür baut der Knabbergepäck-Hersteller in der Donaustadt bis Juli 2021 für 8,5 Mio. Euro ein zweites vollautomatisches Hochregallager mit einem Fassungsvermögen von rund 9.000 Paletten, teilte das Unternehmen am Dienstag in einer Aussendung mit.