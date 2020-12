Kellereinbrecher in Wiener U-Bahnstation gestellt

Ein 24-Jähriger wollte sich am Donnerstag nach mehreren Kellereinbrüchen mit Spirituosen und Werkzeug aus dem Staub machen, hatte dabei jedoch nicht mit dem Besitzer des Koffers gerechnet, in dem er das Diebesgut transportierte.

Ein Zeuge verständigte am 24. Dezember gegen 10.00 Uhr die Polizei, dass er einen verdächtigen Mann verfolge, der mit dem Koffer des Zeugen aus dessen Wohnhausanlage in der Wohlmutstraße in Wien-Leopoldstadt geflüchtet sei.