Der Einbrecher schlug in den frühen Morgenstunden zu. ©APA/dpa

Kellereinbrecher in Wien-Landstraße auf frischer Tat ertappt

Am Dienstagmorgen wurde in der Landstraßer Hauptstraße im 3. Wiener Bezirk in einen Keller eingebrochen. Die Polizei konnte den Täter festnehmen.

Ein 41-jähriger Mann bekam auf sein Handy einen Einbruchsalarm in seinem Kellerabteil und betätigte den Notruf. Die Polizei Wien durchsuchten die Kellerräumlichkeiten in Wien-Landstraße und konnten einen 43-jährigen Slowaken in einem aufgebrochenen Kellerabteil festnehmen. Zudem stellten die Polizisten neun weitere aufgebrochene Kellerabteile fest.