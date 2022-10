Kellerbrand: Feuerwehr evakuierte Haus in Wiener Thaliastraße

Ein Kellerbrand in Wien-Ottakring forderte Freitagabend zehn Verletzte. Die Wiener Berufsfeuerwehr musste das Wohngebäude in der Thaliastraße evakuieren.

Ein Kellerbrand brach am 14. Oktober in einem Wohnhaus in der Thaliastraße in Wien-Ottakring aus. Ein Bewohner bemerkte den Brand und verständigte gegen 20.00 Uhr die Feuerwehr.