Keine weiteren Corona-Erkrankungen in Montecuccoli-Kaserne

Nach drei Covid-19-Fällen wurde die komplette 1. Jägerkompanie in der Montecuccoli-Kaserne in Güssing getestet. Die gute Nachricht: Kein Soldat hat sich infiziert.

Nach der Feststellung einer Coronavirus-Infektion bei drei Soldaten des Jägerbataillons 19 in der Montecuccolikaserne in Güssing sind alle rund 100 übrigen Soldaten der betroffenen 1. Jägerkompanie getestet worden. Alle Tests sind negativ, teilte das Bundesheer am Freitag mit. Die am Donnerstag in Heimquarantäne gestellten Soldaten treten am Montag wieder ihren Dienst in der Kaserne an.