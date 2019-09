Keine Warnung vor Löchern: Geldstrafe nach Unfall mit Polizeipferd

Vergangenen Juli brach sich eine Polizeischülerin beim Sturz von einem Polizeipferd das Schlüsselbein. Nun soll der Ausbildungsleiter 720 Euro zahlen, weil er nicht vor den Löchern im Boden gewarnt hatte.

Der frühere Ausbildungsleiter für das Projekt berittene Polizei ist am Donnerstag am Bezirksgericht Wiener Neustadt wegen fahrlässiger Körperverletzung nicht rechtskräftig zu rund 720 Euro Geldstrafe verurteilt worden.

Pferd trat bei Fototermin in Loch: 29-Jährige bei Sturz verletzt

Die Reiterin war bei einem Fototermin am 19. Juli 2018 mit dem Pferd auf der Reitwiese in der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt getrabt, als das Tier in ein Loch trat und bis zur Schulter darin versank. Bei dem Sturz brach sich die 29-Jährige das linke Schlüsselbein, das Pferd blieb unverletzt.