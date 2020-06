Keine Sommerpause bei "Stellungsstraßen" des Bundesheeres

Die Untersuchung der Wehrpflichtigen nimmt ab Dienstag wieder den Regelbetrieb auf, die Zahl der Tests pro Tag wird Corona-bedingt jedoch reduziert. Daher entfällt auch die Sommerpause.

Regelbetrieb mit geringerer Frequenz

Die Musterung der Wehrpflichtigen erfolgt in sechs "Stellungshäusern" in Wien, St. Pölten, Linz, Graz, Klagenfurt und Innsbruck. Am 16. März wurde der Betrieb wegen der Coronakrise unterbrochen. Vorige Woche gab es dann erste Nachuntersuchungen. Ab 2. Juni startet nun auch der Regelbetrieb - allerdings mit deutlich geringerer Frequenz. So können in Wien statt bisher 200 nur 80 Wehrpflichtige pro Woche untersucht werden.