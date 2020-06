Keine Sektsteuer ab 1. Juli: 25 Millionen Euro Entlastung

Die österreichischen Sektproduzenten feiern die Abschaffung der seit Jahren von ihnen kritisierten Sektsteuer mit 1. Juli.

Die Entlastung durch diese Maßnahme wird mit 25 Mio. Euro. beziffert. Nach der Wiedereinführung der Steuer in Höhe von einem Euro pro Liter im Jahr 2014 sei der österreichische Sektmarkt um ein Viertel eingebrochen, so die Sekthersteller.

Schaumweinsteuer soll Wettbewerb verzerrt haben

Die Abschaffung der Schauweinsteuer "sorgt in der schwierigen Corona-Zeit für Stimmungsaufhellung in der Branche", sagte Ernst Polster-Kattus, Sprecher der Sektindustrie in der Wirtschaftskammer Wien, am Dienstag laut Mitteilung.