Keine Quarantäne nach Coronavirus-Fall: Gewerkschafter ortet Regierungsprivilegien

Weil die Minister nach der Positiv-Testung von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) nicht in Quarantäne gegangen sind, will der Vorsitzende der Gewerkschaft vida Roman Hebenstreit Privilegien der Regierung erkennen. Da diese nicht als Kontaktpersonen 1 gelten, sind sie allerdings nur den Vorgaben der Gesundheitsbehörde gefolgt.

Hebenstreit verfasste einen offenen Brief an die Regierung, der gleich schroff startet: "Ihr Verhalten ist dem Amt einer demokratisch gewählten Regierung unwürdig." Damit meint der vida-Chef, dass die Minister daheim bleiben hätten sollen: "Wenn Regierungsmitglieder Kontakt zum positiv getesteten Außenminister hatten, dann ist das ganz offensichtlich egal. Alle machen einen Schnelltest und die Regierungswelt ist wieder in Ordnung." Damit zeigten die Minister, dass sie die von ihnen erlassenen Regeln selbst nicht ernst nehmen.