Keine Patienten aus Portugal in Österreich

Ende Jänner bestand das Angebot, Patienten aus Portugal nach Österreich zu bringen. Die Erkrankten kamen dann aber doch nicht

Kein Bedarf von portugiesischer Seite

"Wir wertschätzen das Angebot Österreichs sehr. Nachdem sich die Situation in Portugal aber zu verbessern begann, bestand kein Bedarf mehr daran, Patienten nach Österreich zu schicken", hieß es am Freitag in einer kurzen Stellungnahme der portugiesischen Botschaft in Wien auf APA-Anfrage. Tatsächlich sanken die Infektionszahlen kurz nach dem Offert rasch, der strenge Lockdown von Mitte Jänner zeigte Wirkung. Zuletzt lag die Sieben-Tage-Inzidenz in dem Zehn-Millionen-Einwohnerland bei 56. In Portugal starben bisher beinahe 16.500 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus.