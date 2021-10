Keine Maske: 19-Jähriger schlug auf Wiener Linien-Mitarbeiter ein

Am Montagnachmittag ging ein 19-Jähriger, der auf seinen fehlenden Mund-Nasen-Schutz in den Wiener Öffis angesprochen wurde, auf einen Mitarbeiter der Linien Linien los.

Ein 19-Jähriger ohne MNS, der beim Westbahnhof die Öffis verlassen sollte, ist am Montagnachmittag auf die Mitarbeiter der Wiener Linien losgegangen und hat einem einen Faustschlag verpasst. Gegenüber der Polizei verhielt sich der Österreicher zunächst ruhig, entriss dann aber einer Beamtin seinen Ausweis und wollte flüchten. Er wurde überwältigt und in eine Justizanstalt eingeliefert, berichtete die Exekutive am Dienstag.