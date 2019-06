Keine Kooperation: Liste JETZT bedauert Grünen-Entscheidung

Die Liste JETZT des früheren Grünen Peter Pilz hat die Absage der Grünen zu einer Kooperation beider Parteien bedauert. Bei der nächsten NR-Wahl werde man nicht gemeinsam antreten.

"Schade, dass ich über die Entscheidung von Werner Kogler über eine Nichtkooperation der Grünen mit JETZT aus der 'Tiroler Tageszeitung' erfahre", sagte JETZT-Parteichefin Maria Stern in einer Aussendung am Sonntag.

Liste JETZT wieder im Parlament?

Stern, dessen Partei in den Umfragen den Einzug ins Parlament klar verfehlt, bekräftigte in der Aussendung, dass sie für "sinnvolle und zeitweilige Kooperationen mit ähnlich gearteten Parteien und NGOs" offen sei. "Die Zersplitterung der Linken macht mir große Sorgen. Oligarchen und Ewiggestrige werden sich über die voreilige Entscheidung der Grünen freuen. Schade um die ungenützte Chance", so Stern.

Die Liste JETZT präsentierte gleichzeitig am Sonntag in einer weiteren Aussendung ihr neues Online-Medium "ZackZack.at". "Alles aufdecken, nichts verstecken und bei den Richtigen anecken", beschrieb darin Peter Pilz das neue Projekt. ZackZack starte mit der Serie "Identitäre in der Polizei - wie aus Extremisten Polizisten werden". Dazu gebe es in den nächsten Tagen "neue Fälle und neue Fakten zur Sellner-Hausdurchsuchung".