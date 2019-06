Keine Kandidatur: Irmgard Griss zieht sich zurück

Bei der kommenden NR-Wahl wird Irmgard Griss nicht mehr für den Nationalrat kandidieren. Die 72-Jährige will für die NEOS aber weiter politisch aktiv bleiben.

Irmgard Griss kandidiert bei der Neuwahl nicht mehr für den Nationalrat. Aber sie wird sich weiter politisch für die NEOS engagieren, teilten Griss am Donnerstag im "Kleine Zeitung"-Interview und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger in einem Mail an die Parteikollegen mit.