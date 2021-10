Keine Covid-Infektion am Wiener Donauinselfest 2021

Vor knapp zwei Wochen ging das Wiener Donauinselfest 2021 zu Ende. Das Festival sorgte trotz Pandemie für Festivalstimmung und verzeichnete keinen einzigen Covid-19-Fall.

Zuständige für das Donauinselfest 2021 loben das Konzept

Barbara Novak, Landesparteisekretärin der Veranstalterin SPÖ Wien, erklärt: "Unser Konzept ist aufgegangen! Es macht mich stolz, dass sich alle Beteiligten so vorbildlich an die Sicherheitsmaßnahmen gehalten haben." Auch Siegfried Meryn, Vorsitzender des COVID-19-Beirats lobt das Konzept: "Durch die hervorragende Zusammenarbeit mit den Veranstalter ist es uns gelungen, die COVID-19-Lage gut einzuschätzen und das Sicherheitskonzept optimal an das Infektionsgeschehen anzupassen. Um den Weg aus der Pandemie jedoch in Zukunft zu meistern, gilt aus medizinischer Sicht: impfen, impfen, impfen!" Matthias Friedrich, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien GmbH, ergänzt: "Durch das disziplinierte Einhalten der Sicherheitsmaßnahmen hat jeder Einzelne einen wichtigen Teil dazu beigetragen, dass das Donauinselfest 2021 in dieser grandiosen Form stattfinden konnte."