Keine Blumen am Valentinstag: Psychologische Online-Beratung Instahelp hilft bei Einsamkeit

Wer am Valentinstag alleine ist, leidet oftmals unter Einsamkeit. Wer sich aussprechen möchte, kann das einfach und unkompliziert bei Instahelp tun.

Keine Blumen am Valentinstag: Emfindsame Singles leiden

Einsamkeit am Valentinstag: Instahelp hilft

Rund um die Uhr können Menschen, die am Valentinstag von einem Stimmungstief erwischt werden, einfachen und unkomplizierten Zugang zu professioneller Hilfe bekommen. Klinische und Gesundheitspsychologen bieten anonym, orts- und zeitunabhängig psychologische Beratung an. Die Online-Beratung findet am Smartphone oder Computer statt. Der kostenlose Welcome-Assistent hilft bei der Auswahl des passenden Psychologen. Wenn keine Soforthilfe benötigt wird, startet nach rund sieben Stunden die Beratung im Chat, über Video- oder Audiotelefonie. Die Gespräche sind auch abends oder am Wochenende möglich.