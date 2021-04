Keine Bindungsängste: Wieso Abo-Modelle boomen

Von der Rasierklinge, über Socken bis hin zum Wein-Kistl - unzählige Abo-Anbieter liefern heute Waren aller Art bis vor die Haustür. Die Corona-Pandemie hat diesen Trend nochmals verstärkt.

Die Corona-Pandemie hat in der Geschichte des Geschäfts mit dem Abo ein neues Kapitel eröffnet. Als im März u.a. auch die Gastronomie schließen musste, suchten die Verbraucher nach Alternativen und fanden sie - auch bei Abonnements. So stieg etwa die Nachfrage nach Kochboxen von HelloFresh enorm an. Erwartete das Unternehmen für 2020 ein Plus zwischen 22 und 27 Prozent, sind es heute bis zu 55 Prozent.