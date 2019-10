Kein Reha-Zentrum für den Wiener Hörndlwald

Die umstrittene Burn-Out-Klinik im Hörndlwald in Wien-Hietzing wird nicht gebaut. Die Stadt Wien versichert, dass das Waldstück erhalten bleibt.

Burn-Out-Klinik im Wiener Hörndlwald geplant

Freude quer durch die Bank

Das endgültige Aus für das projektierte Reha-Zentrum im Hörndlwald in Wien-Hietzing hat von politischer Seite Beifall über die Parteigrenzen hinaus hervorgerufen. Bezirksvorsteherin Silke Kobald (ÖVP) jubilierte über das "Umdenken der Stadtregierung" in der Causa. Freude darüber, dass Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) den Vertrag mit dem Verein nicht verlängert, gab es auch von FPÖ und SPÖ.

"Es freut mich sehr, dass Stadträtin Gaal die Anliegen der Wohnbevölkerung endlich ernst nimmt und den Baurechtsvertrag nicht verlängert. Damit eine Verbauung des Hörndlwaldes jedoch endgültig vom Tisch ist, müssen die als ,besondere Bebauungsbestimmungen' gewidmeten Bauflächen aus der Flächenwidmung entfernt werden", forderte die Bezirkschefin via Aussendung am Freitag. Die ÖVP strebe diesbezüglich einen gemeinsamen Resolutionsantrag mit FPÖ, Grünen und NEOS in der Bezirksvertretungssitzung im Dezember an, kündigte der Hietzinger Klubobmann Andreas Schöll. Die SPÖ sei ebenfalls "herzlich eingeladen", dieses Anliegen zu unterstützen.