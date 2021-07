Kein Platz für Kickl

Gastkommentar von Johannes Huber. Um den FPÖ-Chef ist es ruhig geworden. Das hat auch damit zu tun, dass er neben Sebastian Kurz nichts zu melden hat.

Mag schon sein, dass es Herbert Kickl als Neo-FPÖ-Chef etwas ruhiger angeht, um den oberösterreichischen Landtagswahlkampf nicht zu stören: Der dortige Spitzenkandidat seiner Partei, Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner, lehnt Kickl’sche Fundamentalopposition ab, er möchte weiter regieren und sich daher staatstragend geben. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Freiheitlichen unter Kickl, der vor wenigen Wochen erst den glücklosen Norbert Hofer an der Parteispitze abgelöst hat, in einer veritablen Krise stecken geblieben sind. In Umfragen liegen sie kaum über den 16 Prozent, die sie bei der Nationalratswahl 2019 erreicht haben. Schlimmer für sie: Was ihnen in der Vergangenheit zu größeren Erfolgen verholfen hat und wofür Kickl auch steht, greift nicht mehr – ein Mix aus Anti-Ausländer-, Anti-Klimaschutz- und Anti-Altparteien-Politik.

Auch in der Klimapolitik bleibt kein Platz für die FPÖ: Die Absage an Verzicht und ein Zurück in die Steinzeit könnte genauso gut von Donald Trump oder Heinz-Christian Strache wie von Sebastian Kurz stammen. Nur dass die beiden nichts mehr zu melden und keine Nachfolger haben, denen so etwas einfallen würde. Kurz überbot sich hier in rechtspopulistischer Politik gewissermaßen selbst: Er unterstellte Grünen und anderen Klimaschützern, am Untergang einer zivilisierten, entwickelten Welt zu arbeiten. Das ist absurd, aber wirkungsvoll in dem Sinne, dass alle, die Grünen und Klimaschützern distanziert bis ablehnend gegenüberstehen, eigentlich nur beipflichten können – und das sind nicht zuletzt auch potenzielle FPÖ-Anhänger, denen Kurz hier aus der Seele spricht.