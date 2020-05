"Kein Kniefall vor Regierung": Schönborn verteidigt Corona-Maßnahmen der Kirche

Kardinal Christoph Schönborn sieht in den Beschränkungen der religiösen Praxis keinen "Kniefall vor der Regierung". Man habe dadurch bestmöglich dazu beigetragen, "eine Explosion der Pandemie zu vermeiden".

Die katholischen Bischöfe haben zu umfassenden Reformen in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Kirche aufgerufen. In einem gemeinsamen Hirtenwort zu Pfingsten sprechen sie sich für eine "geistvoll erneuerte Normalität" aus, die nach der Coronakrise realisiert werden soll. Kardinal Christoph Schönborn verteidigte indes gegenüber "Kathpress" die kirchlichen Maßnahmen gegen die Pandemie.

Katholische Bischöfe für Reformen nach der Coronakrise

Wien. In ihrem Hirtenwort mahnen die Bischöfe unter anderem eine konstruktive politische Debatte ein und verwehren sich gegen politische Gehässigkeiten und zunehmende Aggressionen. Ebenso nehmen sie jene Menschen in den Blick, die durch die Coronakrise in die Armut abzugleiten drohen oder wegen der Beschränkungen an psychischen Folgen leiden. Auch eine Debatte um einen "armutsfesten Sozialstaat" und ein einkommensunabhängiges Grundeinkommens wird gefordert.