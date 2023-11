Kein Führerschein: 44-Jähriger sprang in Wiener Donaukanal

Bei einer Kontrolle durch die Polizei sprang ein 44-Jähriger ohne gültige Lenkerberechtigung in Wien-Leopoldstadt in die Donau.

Bie einer Fehrkehrskontrolle der Polizei in Wien-Leopoldstadt konnte festgestellt werden, dass der 44-

jährige Lenker über keine gültige Lenkberechtigung verfügt. Hierbei gab der Mann zuvor fortwährend falsche Namen an. Als der Mann durch die Beamten über den Umstand und die Konsequenzen informiert wurde, flüchtete dieser plötzlich entgegen der Fahrtrichtung in Richtung A4 abwärts einer Böschung

und sprang in den Donaukanal. Innerhalb weniger Momente kehrte dieser auf Grund der vollgesogenen Kleidung und verlorener Kraft wieder um.