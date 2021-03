Kein Erntehelfer-Mangel für 2021 erwartet

Das Landwirtschaftsministerium sieht für die Saison 2021 keinen Erntehelfer-Mangel. Entscheidend werden aber Einreise- bzw. Ausreisebestimmungen im Frühjahr und Sommer sein.

Intransparenz bei Online-Vermittlungsplattform

Arbeitslose sollen vermittelt werden

Auch das Arbeitsmarktservice hat Programme, um Arbeitslose in Österreich in die Land- und Forstwirtschaft zu vermitteln. "In der Praxis ist das aber oft sehr schwierig, das haben auch die Erfahrungen der Plattform dielebensmittelhelfer.at gezeigt", so das Landwirtschaftsministerium. "Landarbeit - im speziellen die Arbeit als Erntehelferin und Erntehelfern - ist sehr fordernd und nicht für jeden geeignet."