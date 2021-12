Kaum Veränderung bei Intensiv-Auslastung in NÖ

In Niederösterreich sind am Freitag 104 Corona-Patienten auf Intensivstationen behandelt worden, um drei Personen mehr gegenüber dem Vortag.

Corona-Cluster in Wohnheim im Bezirk Hollabrunn gewachsen

Der aktuell größte Corona-Cluster in Niederösterreich ist weiter gewachsen. In einem Wohnheim im Bezirk Hollabrunn wurden nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) vom Freitag 48 Fälle gezählt. Das waren um acht mehr als am Vortag. Ein leichtes Minus auf 33 Infizierte - nach 34 am Donnerstag - gab es in der Asylbetreuungsstelle Traiskirchen (Bezirk Baden).