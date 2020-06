Kaum Staus am verlängerten Fronleichnams-Wochenende erwartet

Für viele, die den Fenstertag am Freitag freigenommen haben, beginnt mit Fronleichnam am Donnerstag ein verlängertes Wochenende. Wie bereits zu Pfingsten erwartet der ÖAMTC dennoch keine allzu langen Staus.

Überwiegen wird der Ausflugsverkehr am Fronleichnams-Wochenende innerhalb Österreichs. Bei Schönwetter werden so beispielsweise viele zu den Seen in Salzburg, Oberösterreich und Kärnten unterwegs sein. In Niederösterreich wird die Wachau ein beliebtes Ausflugsziel sein, im Burgenland die Regionen am Neusiedler See.