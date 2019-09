Kaum Rekorde: Nationalrat in Zahlen

Der vergangenen Nationalrat hatte kaum Zeit für Rekorde, war er doch jener mit der zweit-kürzesten Legislaturperiode der Zweiten Republik. Ein paar Besonderheiten lassen sich dennoch feststellen.

Nicht viel Zeit für Rekordversuche hatte der Nationalrat in seiner XXVI. Legislaturperiode - ist sie wegen "Ibizagate" doch die zweit-kürzeste der Zweiten Republik. Jetzt am Ende wurde immerhin der mit Abstand höchste Frauenanteil je - 37,16 Prozent - erreicht. Die Zahl der Klubs blieb wegen des Debakels der Grünen 2017 mit fünf um einen unter der vorige Periode erreichten Rekordgröße von sechs.

Nationalrat: Besonderheiten und Rekorde

Weil Türkis-Blau an "Ibizagate" zerbrach und ÖVP-Chef Sebastian Kurz wieder vorgezogen wählen wollte, ist die XXVI. Legislaturperiode die zweit-kürzeste der Zweiten Republik. Sie wird nur zu zwei Fünftel - 713 Tage der fünf Jahre - abgedient. 1995 war die Große Koalition noch viel schneller zerrüttet, der Nationalrat hielt sich (bei damals noch vorgesehenen vier Jahren) nur 434 Tage. Seit der Verlängerung auf fünf Jahre wurde erst eine - die erste Periode von 2008 bis 2013 - ganz abgearbeitet, zwischen den beiden konstituierenden Sitzungen lagen 1.827 Tage.

Kopf darf damit rechnen, noch länger im Nationalrat zu bleiben - während Pilz sich laut den Meinungsforschern auf den Abschied einstellen sollte. Eine Verlängerung strebt einer der beiden längst dienenden Abgeordneten der Zweiten Republik an: Josef Cap, der 2017 nach 34,5 Jahren sein SPÖ-Mandat räumen musste, versucht heuer ein Comeback über Vorzugsstimmen. Zufrieden mit seiner 34,5-jährigen Karriere als ÖVP-Abgeordneter gibt sich Jakob Auer, der sich ebenfalls 2017 verabschiedete.

Mit 37,16 Prozent - 68 Frauen - ist der Nationalrat aktuell weiblich wie nie zuvor. Die bisher beste Quote waren 33,88 Prozent Ende 2002. Zu Beginn der XXVI. Legislaturperiode lag man mit 32,8 Prozent noch darunter, aber durch Nachbesetzungen - vor allem nach dem Platzen der Regierung - stieg der Anteil der Frauen. Unter den Klubs stechen NEOS mit 50 Prozent und am anderen Ende die FPÖ mit 26 Prozent hervor.

Knapp an einem Rekord dran war dieser Nationalrat bei der Akademikerquote: Bei der Konstituierung am 9. November 2017 waren 92 der 183 Abgeordneten Akademiker. Das bedeutete eine Quote von 50,3 Prozent - nur schwach unter den 50,8 Prozent, die die Parlamentsstatistik für 1994 ausweist. Aktuell haben 90 Mandatare ein Studium abgeschlossen, das macht 49,18 Prozent aus.