Kaum Publikum: Mozart- und Strauß-Konzerten fehlen heuer die Touristen

Im Sommer übernimmt traditionell der Klassiktourismus das Ruder in Wien. Heuer wird dieser jedoch ohne Publikum dastehen.

Musik locke die Touristen nach Wien

Besucher werden im Sommer ausbleiben

"Die Länder, aus denen unsere Gäste kommen, sind von Corona schwer betroffen", erklärt Moser. Die meisten Gruppen reisen aus China, den USA, Südamerika und Korea an. "In China werden noch keine Gruppenreisen verkauft. In den USA und in Südamerika ist daran ohnehin nicht zu denken. Und in Korea sind in den vergangenen Wochen dutzende Reisebüros in Konkurs gegangen."