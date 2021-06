Kaum Infektionen: Erste Bundesländer kratzen an Grün bei Corona-Ampel

Die weiter sinkenden Corona-Infektionszahlen führen erste Bundesländer bereits in den Bereich des sehr geringen Ansteckungsrisikos. Ansonsten befindet sich Österreich in der gelb-grünen Zone.

Trend bei Corona-Zahlen in Österreich geht weiter nach unten

Nimmt man nur die risikoadjustierte Zahl her, die auch Faktoren wie Alter der Patienten berücksichtigt, sind auch Kärnten und Oberösterreicher bereits in den grünen Sektor geschlüpft. Alle anderen Länder befinden sich in der gelb-grünen Zone, die geringes Risiko anzeigt. Der Zwei-Wochen-Trend ist außer im Burgenland und in Wien, wo die Zahlen stabil sind, überall rückläufig. Auf mittlerweile 3,6 Prozent geschrumpft ist das Systemrisiko an den Intensivstationen.