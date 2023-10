Kaum Fertig-Pizzen in Bio-Qualität bzw. vegan

Greenpeace hat einen Marktcheck durchgeführt, um herauszufinden, wie hoch der Anteil an biologisch hergestellten Fertig-Pizzen ist. Das Ergebnis ist enttäuschend: "Nur sieben Prozent sind im Schnitt biologisch hergestellt, Bio-Pizzen sind in fünf von neun Supermärkten erhältlich", lautet das Resümee. Rein pflanzliche Pizzen kamen ebenso nur auf rund sieben Prozent. Wer bio und vegan wünscht, muss lange suchen: Diese Kriterien erfüllten nur zwei von 180 geprüften Pizzen.

Diese Kombi wäre laut Umweltschutzorganisation jedoch am besten für Umwelt und Klima. So kritisierte Greenpeace das mangelnde Angebot an umweltschonend hergestellten Pizzen. Die Bestnote beim Marktcheck war diesmal nur ein "Befriedigend", Hofer, Billa Plus und Billa belegen die vorderen Plätze.