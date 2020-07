Kaum Covid-19-Fälle bei Wiener Schulstudien

Kaum Infektionsfälle hat es bei zwei großen Studien zur Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus an Wiener Schulen gegeben.

Forscher setzten auf einfachen Gurgeltest

Für ihre Studie testeten die Forscher in zwei verschiedenen Erhebungswochen (15. bis 19. Juni sowie in der letzten Schulwoche von 29. Juni bis 3. Juli) vor Schulen. Die Teilnahme war freiwillig. Um eine gültige Probe zu erhalten, musste eine Minute gegurgelt werden. "Die Hauptfrage war: Können Kinder gut gurgeln? Und das ist überraschend gut gegangen. Es hat sogar bei Erstklässlern in über 80 Prozent der Fälle gut funktioniert", so Wagner zur APA. "Das Gurgelwasser ist harmlos, man kann es auch verschlucken. Aber man muss eben eine Minute gurgeln."

Wichtig ist das vor allem deshalb, weil so in Zukunft relativ einfach viele Schüler ohne großen logistischen Aufwand getestet werden könnten. "In Zukunft könnte man Schulen auch dadurch testen, dass Lehrer das Gurgelwasser ausgeben, die Kinder daheim gurgeln und am nächsten Tag die Proben wieder in die Schule mitnehmen", meinte Wagner.