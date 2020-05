Katzenlaute bemerkt: Berufsfeuerwehr befreit Kätzchen aus Motorraum

Am Freitag konnte ein zwei Wochen altes Kätzchen aus dem Motorraum eines Wagens befreit werden. Beamten wurde aufgrund der Katzenlaute auf das Tier aufmerksam.

Einsatzkräfte der Wiener Berufsfeuerwehr haben am Freitagnachmittag ein etwa zwei Wochen altes Kätzchen aus dem Motorraum eines geparkten Wagens in Liesing befreit. Polizisten hatten gegen 17.00 Uhr Katzenlaute aus dem in der Porschestraße abgestellten Fahrzeug gehört und verständigten die Feuerwehr.