Katzen bei Zimmerbrand in Wien-Floridsdorf verendet

In der Nacht auf Freitag konnte die Wiener Berufsfeuerwehr vier Personen und zwei Hunde bei einem Zimmerbrand in Floridsdorf retten. Für zwei Katzen kam leider jede Hilfe zu spät.

In Wien-Floridsdorf ist in der Nacht auf den 21. Juli ein Brand in einer Wohnung ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte gegen 0.25 Uhr eintrafen, stand die Wohnung in der Hayekgasse im zweiten Stock des dreistöckigen Hauses bereits in Vollbrand. Der Brand drohte bereits auf das darüber liegende Stockwerk überzugreifen.