Katze "Wilma" in Wien-Wieden ausgesetzt

Im WTV wird derzeit Katze "Wilma" umsorgt, nachdem sie am Sonntag von ihren Besitzern in Wien-Wieden auf einem Gehsteig zurückgelassen wurde.

Am Sonntagnachmittag ist in Wien-Wieden eine Katze in einem Transporter auf dem Gehsteig zurückgelassen worden. Eine Passantin entdeckte sie und brachte die Samtpfote in den Wiener Tierschutzverein (WTV) nach Vösendorf. Dort wurde das völlig verängstige Tier tierärztlich untersucht, berichtete der WTV in einer Aussendung.