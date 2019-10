Katze von der Westautobahn nahe St. Pölten gerettet

Glück im Unglück für eine kleine Samtpfote: Asfinag-Mitarbeiter haben eine abgemagerte Katze von der Westautobahn (A1) bei St. Pölten gerettet.

Das am Fahrbahnrand sitzende rote Tier wurde im Zuge einer Brückeninspektion entdeckt und in die Autobahnmeisterei in der niederösterreichischen Landeshauptstadt gebracht.