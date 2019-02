Katze aktivierte Herd und löste Wohnhausbrand in NÖ aus

Der Wohnhausbrand im Bezirk Hollabrunn dürfte von einer Katze ausgelöst worden sein. Laut Feuerwehr deute vieles darauf hin, dass das Tier über den Touchscreen eine Kochplatte aktiviert hat.

Eine Katze dürfte den Brand am Mittwoch in einem Wohnhaus in Wullersdorf (Bezirk Hollabrunn) verursacht haben. Das Feuer ging vom Cerankochfeld aus. “Es deutet vieles darauf hin, dass eine Katze über den Touchscreen die Kochplatte auf der Oberfläche des Herdes aktiviert hat”, berichtete Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner nach der Ursachenermittlung. Die Schadenshöhe stand vorerst nicht fest.