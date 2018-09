Kattus lädt am 6. Oktober in die Sektkellerei in Wien ein

Die Wiener Weinkellerei Kattus lädt im Rahmen der "ORF Lange Nacht der Museen" am 6. Oktober zu einem nächtlichen Rundgang ein. Die Kellereitore stehen von 18 bis 1 Uhr offen.

Am 6. Oktober findet die “ORF Lange Nacht der Museen” statt. Zum dritten Mal in Folge öffnet auch die Wiener Kellerei Kattus ihre Türe für Besucher.

Führungen durch die Wiener Kellerei

Von 18 bis 1 Uhr werden nächtliche Rundgänge durch die hauseigene Kellerei durchgeführt. Kellermeister Herbert Pratsch ist bereits seit mehr als 40 Jahren im Unternehmen tätig. Er wird den Besuchern ab 18 Uhr sowohl Einblicke in die Familiengeschichte, als auch in das Herstellungsverfahren geben. Im Anschluss an die Führung können die Kattus Sekte gekostet werden. Auch der Ab-Hof-Verkauf hat an diesem Abend geöffnet.