Katholische Kirche verschärft Maßnahmen bei Gottesdiensten

Ab Freitag gelten bei öffentlichen Gottesdiensten der katholischen Kirche verschärfte Maßnahmen. Unter anderem gilt die Mund-Nasen-Schutz-Pflicht während des gesamten Gottesdienstes.

Österreichs römisch-katholische Bischofskonferenz hat verschärfte Regeln zur Feier öffentlicher Gottesdienste beschlossen. Die entsprechende Rahmenordnung wurde am Montag veröffentlicht und gilt ab Freitag im ganzen Land, berichtete die Kathpress. Es gilt eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht während des gesamten Gottesdienstes. Bei der Kommunion darf der Spender nicht mehr "Der Leib Christi" und der Empfänger nicht mehr "Amen" sagen.

Die verschärften Regeln bei Gottesdiensten

Anlass für die Novellierung der Rahmenordnung (abrufbar unter http://go.apa.at/xG19ES5Z) sind die aktuelle Corona-Lage und die in diesem Zusammenhang zwischen den Kirchen und Religionsgesellschaften mit dem Kultusministerium vereinbarten Maßnahmen. Diese gelten bereits seit 21. September in den katholischen Diözesen und beinhalten beispielsweise eine Maskenpflicht bei Gottesdiensten in geschlossenen Räumen. Die neue Rahmenordnung konkretisiert die schon ergriffenen Schutzmaßnahmen und macht sie österreichweit verbindlich.