Katholische Kirche: Ostern darf 2021 nicht wieder ausfallen

Die römisch-katholische Kirche hofft trotz steigender Corona-Infektionszahlen, das Osterfest nicht wie im vergangenen Jahr feiern zu müssen.

Strenge Regeln für Gottesdienste zu Ostern vorgesehen

Nun wolle man "mit allen Mitteln vermeiden", dass Ostern abermals in de facto leeren Kirchen gefeiert werden muss, so Lackner. Orientieren will man sich an den Gottesdiensten zu Weihnachten mit strengen Regeln für die Besucher. Weitere traditionelle Feiern wie die Palmprozession würden ohnehin im freien mit gebotenem Abstand abgehalten. "Wir leben auf Hoffnung hin", so der Erzbischof Lackner und: "Es gibt Licht am Ende des Tunnels."