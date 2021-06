Katholische Kirche: Nur mehr MNS-Pflicht bei Gottesdiensten

Ab dem morgigen Donnerstag gilt in den katholischen Kirchen statt der FFP2-Maskenpflicht eine MNS-Pflicht. In einigen Fällen kann auch ganz auf die Maske verzichtet werden.

In den katholischen Kirchen gilt ab morgen, Donnerstag, bei öffentlichen Gottesdiensten statt der FFP2-Maskenpflicht nur mehr die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS). Ganz entfallen kann die Maske laut den am Mittwoch veröffentlichten Regeln der Bischofskonferenz im Freien und wenn bei Feiern aus einmaligem Anlass wie Taufe, Erstkommunion oder Firmung die Geltung der 3G-Regel vereinbart wird, berichtet die Kathpress.

Weiterhin MNS-Pflicht bei Gottesdiensten

Bei Gottesdiensten gilt die 3G-Regel nicht - daher auch die Verpflichtung zum Tragen des MNS für Kinder ab sechs Jahren in geschlossenen Kirchenräumen. Nicht mehr eingehalten werden muss ab morgen der Mindestabstand von einem Meter, auch beim Gemeindegesang gibt es keine Einschränkungen mehr. Ab Juli dürfen außerdem die Weihwasserbecken in den Kirchen wieder gefüllt werden. Allerdings muss weiter Desinfektionsmittel bereitgestellt werden, ein Willkommensdienst soll Besucher empfangen und auf die Regeln hinweisen.

Sollte "für das Wahrnehmen der liturgischen Dienst" - also etwa für Priester oder Lektoren - das Tragen des MNS während der Feier nicht möglich sein, sind diese für den unbedingt notwendigen Zeitraum davon befreit. Sie müssen dann aber zum Ausgleich Sicherheitsabstände einhalten. So wird etwa der Priester in der Regel vom Einzug bis zur Kommunion keine Maske tragen, da er sonst ständig den MNS an- und ablegen müsste.