Kater "Thor" vor dem Tierschutzhaus Vösendorf bei Unwetter ausgesetzt

Ausgesetzt: Ein kleiner schwarzer Kater wurde von Unbekannten in der Nacht auf Mittwoch vor den Toren des Tierschutzhauses Vösendorf abgestellt und sich selbst überlassen - bei strömendem Regen.

Kleiner Kater bei Gewitter und Starkregen ausgesetzt

Das Tier wurde in einem Transporter ohne Wasser und Futter abgestellt. Lediglich eine dünne Decke wurde ihm als Unterlage gegönnt. Besonders dramatisch: In dieser Nacht ging in Vösendorf ein heftiges Gewitter mit Starkregen nieder. Darüber, wie lange das Tier bis zu seiner Rettung ausharren musste, kann nur spekuliert werden.

Diese erfolgte in die Früh, als der erste TSA-Mitarbeiter zur Arbeit kam. Er nahm sich des kleinen Katers an und brachte ihn sogleich ins Warme. Danach wurde „Thor“, so der neue Name des schwarzen Katers, eingehend tierärztlich untersucht. Gesundheitlich scheint dem auf circa zwei Jahre geschätzten Stubentiger zum Glück nichts zu fehlen. So wurde er geimpft gechipt und gegen Ekto- und Endoparasiten behandelt.