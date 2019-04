Kasuar tötete Besitzer: Riesenvogel wird versteigert

Jener Riesenvogel, der seinen Besitzer in Florida (USA) getötet hat, wird nun zusammen mit zahlreichen weiteren exotischen Tieren versteigert. Ein Startpreis wurde für den Kasuar nicht festgesetzt.

Ein großer und gefährlicher Riesenvogel, der seinen Besitzer getötet hat, soll in den USA versteigert werden. Der Kasuar wird zusammen mit rund weiteren 90 Tieren aus dem Nachlass des Verstorbenen am kommenden Samstag feilgeboten, wie der Auktionator Scotty Wilson in Madison im Bundesstaat Florida mitteilte.