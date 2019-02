Karrieretage 2019 für Gesundheitsberufe in Wien

Im März findet wieder die größte Messe für Gesundheitsberufe in Wien mit zahlreichen Schwerpunkten statt.

Am 28. und 29. März findet die Messe für Beruf, Aus- und Weiterbildung im Gesundheitsbereich in Wien statt. Dort erhalten die Besucher wichtige Informationen rundum die Karriere in medizinischen Berufsgruppen. Sie ist der jährliche Karrieretreffpunkt für die gesamte Med-Branche in Wien und angrenzenden Regionen.