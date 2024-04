Kärnten: 53-Jährige nach Corona-Tod von Nachbarn erneut vor Gericht

Eine Kärntnerin musste sich am Mittwoch zum zweiten Mal vor dem Landesgericht Klagenfurt verteidigen, weil sie beschuldigt wird, ihren Nachbarn mit dem Coronavirus infiziert zu haben, woraufhin dieser an der Krankheit verstarb.

53-Jährige nach Corona-Tod von Nachbarn rechtskräftig verurteilt

Gericht beschäftigte sich mit Kontakten zwischen Frau und Nachbarn

Konkret hat das Gericht nun die Aufgabe, zwei mögliche Kontakte zwischen der Angeklagten und ihrem Nachbarn zu beleuchten, um Klarheit in die Sache zu bringen. Sie sollen sich am 15. und am 21. Dezember 2021 ereignet haben. Es sei völlig unklar, ob ein solcher Kontakt "in der Tür, in der Wohnung, im Türstock oder wo auch immer" erfolgt ist, formulierte es der Verteidiger der Frau, der bezüglich der verbliebenen Fakten einen Freispruch forderte.