Karner will nach Palästina-Demos Situation "stündlich abwägen"

Innenminister Karner hat angekündigt, dass die österreichischen Sicherheitsbehörden bezüglich weiterer pro-palästinensischer Kundgebungen "stündlich abwägen, wie hier die nächsten Schritte zu treffen sind".

Die Frage einer möglichen Erhöhung der Terrorwarnstufe werde noch von der Direktion Staatsschutz Nachrichtendienste mit anderen Partner geprüft, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Freitag bei einer Pressekonferenz in Wien. Man sei in einer "höchst sensiblen Lage".