Israel-Fahne vor Rathaus in Linz zerstört: Polizei forschte Teenager aus

Nach der Zerstörung einer Israel-Fahne vor dem Alten Rathaus in Linz hat die Polizei zwei Teenager im Alter von 14 und 16 Jahren als Verdächtige ausgeforscht.

Der 14- und der 16-Jährige sind geständig, würden sich die Zerstörung der auf halbmast gehissten Israel-Fahne vor dem Alten Rathaus in Linz einander aber gegenseitig in die Schuhe schieben, so die Polizei am Freitag.