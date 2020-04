Karl-Marx-Hof in Wien kann am 1. Mai virtuell besucht werden

Die gewohnte Mai-Kundgebung fällt heuer Corona-bedingt ins Wasser. Daher lädt die SPÖ heuer zur virtuellen Kundgebung in den Wiener Karl-Marx-Hof.

Im Fernsehen statt am Rathausplatz: Die SPÖ lädt heuer zur virtuellen Maikundgebung, nachdem die traditionelle Veranstaltung in der Wiener Innenstadt heuer virusbedingt ausfallen muss. Am Montag begann die Produktion des TV-Specials, das am Vormittag des 1. Mai - also zur gewohnten Zeit - ausgestrahlt wird. Gedreht wird in historischem Gemeindebau-Ambiente, nämlich im Karl-Marx-Hof.